158 – Un murmullo apenas audible

En este último programa, hemos pasado una hora con Curro Rodríguez, editor de los Cuadernos de Contrahistoria Local (y de alguna cosa más). Estuvimos hablando sobre la contrahistoria, esa propuesta que busca hacer con honestidad las preguntas que no se quieren plantear desde el oficialismo. Afrontar la historia como problema y remangarse para desbrozar el terreno con rigor y pasión a partes iguales. La historia de las clases populares y de la rebelión contra la opresión es un murmullo apenas audible pero no extinto, y hay quienes luchan por no dejar que se ahogue.