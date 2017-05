144 – Hasta que echen el cierre

Esta vez estuvimos hablando de un par de lugares a los que nos gustaría ver echar el cierre: Hogar Social Madrid y Zoo Aquarium Madrid.

El Hogar Social Madrid recientemente ha inaugurado nuevo local, en la antigua sede del Banco Madrid. Es el quinto que ocupan en tres años y el domingo 30 de abril, una semana después de hacer pública su nueva sede, recibieron su primer ataque. Una acción que les recuerda que no son bienvenidos en las calles de esta ciudad, que no son intocables y que hay gente que no les va a poner las cosas fáciles.

Con la llegada del buen tiempo vuelve la campaña contra el Zoo Aquarium de Madrid. Hacemos una pequeña introducción sobre el recorrido histórico de los zoos, contamos la historia de Samy, algunos datos sobre acuarios y oceanarios y contamos las próximas convocatorias.

Cerramos con un bloque de reseñas bastante variado: el libreto “De la libertad de migrar y los muros que la impiden”, el juego de mesa “Mujeres de ciencia” y las películas “El otro lado de la esperanza” y “El planeta salvaje”.

Que lo disfrutéis.